Infortunio Loftus-Cheek, i tempi di recupero ufficiali

Il comunicato ufficiale sull’infortunio di Loftus-Cheek: operato oggi, sono stati rivelati i tempi di recupero ufficiali

Loftus-Cheek ha subito un grave infortunio nel corso della partita fra Milan e Parma. Un brutto scontro con il portiere Corvi gli ha procurato un trauma facciale con frattura della mascella. Si è operato questa mattina e resterà fuori dai campi per almeno otto settimane. Di seguito il comunicato ufficiale dei rossoneri:

AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.

Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso.

I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane.