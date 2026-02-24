Al Milan è bocciato, l’addio è certo: vola in Spagna da Simeone

Le ultimissime notizie relative al mercato rossonero: il calciatore non rientra più nei piani del Diavolo. Lo aspetta l’Atletico Madrid o la Premier League

Il bilancio è negativo. Non ci sono dubbi sulla stagione da dimenticare di Pervis Estupinan, che ha totalizzato fin qui solamente tredici presenze in Serie A per meno di 750 minuti.

Il 28enne dell’Ecuador ha messo all’attivo un solo assist alla prima giornata contro la Cremonese, poi il nulla. Sono arrivati così l’espulsione contro il Napoli e una serie di problemi alla caviglia, che lo hanno portato fuori dal campo per cinque gare consecutive.

Allegri lo ha rilanciato contro il Parma, ma la sua prestazione è stata negativa. Così Davide Bartesaghi, di fatto, è diventato il titolare del Milan. Il tecnico livornese – correttamente – non ha messo da parte Estupinan. L’ex Brighton ha dunque giocato dall’inizio anche contro il Cagliari, la Fiorentina, il Lecce e il Parma, domenica scorsa.

Nuova bocciatura per Estupinan: col Milan è finita

Con i gialloblu, però, è stato sostituito al 62esimo. Una bocciatura chiara, dopo un’ora alquanto negativa. Da qui al termine della stagione rischia di vedere sempre meno spazio. Massimiliano Allegri e il suo staff si fidano ciecamente di Davide Bartesaghi che è diventato indubbiamente il titolare indiscusso della fascia sinistra.

L’italiano corre verso la convocazione in Nazionale, ma nel frattempo sta dimostrando di poter essere una garanzia come braccetto di sinistra. Il Milan vuole blindarlo e dopo il rinnovo dello scorso anno, è pronta un’altra firma.

Se Bartesaghi rappresenta il presente e il futuro del Milan, lo stesso non si può dire per Pervis Estupinan. L’ecuadoriano ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2030 e di certo di non verrà prolungato. Anzi, l‘idea sempre più crescente è quella di separarsi in estate. Servono 15-20 milioni per l’addio. L’agente è già a lavoro per trovare una nuova sistemazione, con buona pace di tutti.

In Premier League continua ad essere particolarmente stimato, ma attenzione ad un possibile sbarco in Spagna. Sono sempre più insistenti le voci di un dialogo aperto con l’Atletico Madrid.