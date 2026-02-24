Clamoroso Criscitiello: “Allegri non è contento, riflessioni sul futuro al Milan”

Secondo il direttore di Sportitalia, non sarebbe così certa la conferma di Allegri nella prossima stagione al Milan

Le indiscrezioni lanciate da Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, sono destinate a far discutere e non poco nelle prossime ore. Secondo le informazioni in suo possesso, non è più così certo, come lo era pochi mesi fa, che Massimiliano Allegri sarà l’allenatore del Milan anche nella prossima stagione. Il motivo? Il rapporto con Ibrahimovic e Furlani.

Di seguito, le parole di Criscitiello: “Le notizie di febbraio non hanno il peso di marzo e aprile perché basta una o due vittorie e il mondo cambia, ma siamo nel punto più basso del rapporto fra l’attuale Milan e l’attuale Allegri“.

L’allenatore rossonero, secondo il giornalista, non è soddisfatto di alcune cose: “Allegri non è contento di tante cose, della gestione, del mercato, della confusione che ancora regna a livello societario di proprietario e di interlocutore all’interno del club. Non vuole essere una frase forte ad effetto, ma in questo momento Allegri sta ragionando seriamente sul proprio futuro a partire dalla prossima stagione“.

Priorità al campo e all’obiettivo Champions, ma riflessioni apertissime sul suo futuro in rossonero: “Se prima non si poteva nemmeno ipotizzare un Milan senza Allegri, oggi Allegri non è contento di come stiano andando le cose. Oggi è concentrato per l’obiettivo e cioè rientrare nei primi quattro posti, ma non ha più la convinzione di andare avanti con il Milan salvo qualora dovesse avere conferme e rassicurazioni certe. Anche perché il rapporto con Ibrahimovic e con Furlani, quindi le due figure forti del club, non è così solido come poteva esserlo qualche mese fa“.