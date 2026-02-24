La sentenza di Open Var sul gol di Troilo in Milan-Parma

In Open Var è stato analizzato il famoso episodio del gol di Troilo convalidato al Parma: ecco la sentenza definitiva

Dopo due giorni di polemiche, arriva la lettura ufficiale. Durante Open Var, trasmissione di DAZN in collaborazione con l’Associazione Italiana Arbitri, sono stati osservati con attenzione particolare gli episodi di Milan-Parma. Sotto la lente di ingrandimento, il gol di Troilo e il contatto fra Loftus-Cheek e Corvi.

Sulla rete prima annullata e poi convalidata a Troilo, Dino Tommasi è netto: “Valenti è completamente fermo, non fa alcun movimento verso Maignan: non è che fa un movimento a ostruire l’uscita di Maignan, è fermo, lui ha diritto in quel momento di posizionarsi lì e quindi l’OFR da questo punto di vista è corretta perché il fallo non c’è“. Poi aggiunge: “Troilo ruba il tempo a Bartesaghi, è chiaramente regolare“. E sul fuorigioco di Ondreijka chiarisce: “Non è ovviamente mai punibile nel senso che non impatta assolutamente sulla possibilità di parata“.

Il giudizio finale è perentorio: “Certo, è una rete calcisticamente assolutamente regolare”. Conferma anche per l’episodio tra Loftus-Cheek e Corvi: “È uno scontro totalmente fortuito. Dispiace ovviamente molto per Loftus-Cheek… ma sicuramente, dal punto di vista calcistico, la situazione è regolare“. Convalidata quindi la rete del Parma e promossa la gestione tra arbitro e VAR. Chiarezza è fatta, ma questo non basterà a placare le polemiche.