Loftus-Cheek, dal sostituto al rinnovo: Tare e Allegri hanno deciso

Il punto della situazione dopo l’infortunio che lo terrà fuori per almeno due mesi: tra presente e futuro, ecco cosa sta succedendo

La giornata di ieri è andata in archivio con il comunicato sulle condizioni di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista, che ha riportato una frattura del processo alveolare della mascella, è stato operato nel reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, dal dott. Luca Autelitano. L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane”.

Lo scontro con Corvi è dunque andato in archivio. Per il giocatore inglese è già tempo di pensare al futuro ma servirà un po’ di pazienza prima di ritornare in campo. Serviranno almeno un paio di mesi di duro lavoro, ma Massimiliano Allegri e il suo staff, ovviamente, ci andranno molto cauti.

Nel frattempo, il tecnico livornese si affiderà ad altri elementi per completare il reparto di centrocampo. A ‘sfruttare’ il ko di Ruben Loftus-Cheek sarà sicuramente Ardon Jashari, che domenica sera è entrato al suo posto. Per lo svizzero ci saranno sempre più possibilità, ma il posto se lo giocherà con Samuele Ricci e Youssouf Fofana.

Milan, il futuro di Loftus-Cheek: la scelta del Diavolo

Allo stesso tempo potrà trovare più spazio anche Fullkrug. D’altronde Loftus-Cheek ha giocato spesso centravanti e il tedesco sarà chiamato a sostituire la sua fisicità. L’assenza dell’ex Chelsea sarà pesante, ma numericamente Allegri non avrà di certo problemi.

In casa Milan si penserà anche al futuro di Ruben Loftus-Cheek. Il giocatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Ci sono dialoghi in corso per prolungare il suo accordo. Paradossalmente. lo stop potrebbe accelerare i tempi della firma. D’altronde una scelta è stata già presa e la fumata bianca sarebbe un modo per mostrare vicinanza al giocatore in un momento non certo semplice