Milan, sembrava destinato all’addio e invece resta: dialoghi positivi per il rinnovo

Con un contratto in scadenza a giugno, sembrava sicuro di andar via, invece rinnoverà presto il suo rinnovo

Solo pochi mesi fa, si parlava di un suo possibile addio al Milan. Invece, le ultime indiscrezioni raccolte da Matteo Moretto raccontano di dialoghi positivi per il rinnovo di contratto. Non stiamo parlando però di un calciatore bensì di un dirigente: Jovan Kirovski. L’accordo con il direttore sportivo del Milan Futuro è in scadenza il prossimo giugno: considerati gli scarsi risultati raggiunti dall’U23, sia dal punto di vista della classifica (con anche una retrocessione) che dalla valorizzazione dei giovani, si pensava ad un possibile cambio. A quanto pare però non è così: sono in corso, infatti, i colloqui per un rinnovo e per proseguire insieme.

Kirovski verso il rinnovo: dialoghi in corso

A parlarne, come detto, è l’esperto di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

“Era il 2025 quando vi dissi che ci sarebbero stati cambiamenti a livello di organigramma societario. Così è stato perché RedBird ha completato in rifinanziamento e questa mossa sposta anche altri equilibri. Voglio parlare di Jovan Kirovski che avrebbe un contratto in scadenza a giugno, ma le parti stanno già parlando per continuare insieme. L’intenzione è quella di proseguire insieme. Sembrava una situazione spinosa qualche mese fa, da valutare e discutere, invece secondo quanto ci risulta la situazione si sta schiarendo. In Primavera la decisione definitiva, ma i dialoghi per continuare insieme proseguono e lo fanno positivamente“.

A meno di colpi di scena, quindi, Kirovski continuerà il suo lavoro con il Milan Futuro, con l’obiettivo di riportare il prima possibile la squadra in Lega Pro. Al momento i giovani rossoneri sono al terzo posto della classifica del girone B e sono ancora in corsa per una promozione. Tornare subito in C sarebbe un grande passo, così da ripartire con calma dopo un inizio assai turbolento.