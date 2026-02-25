Gimenez vede la luce in fondo al tunnel: quando rientra dall’infortunio, le ultime

L’attaccante messicano è sempre più vicino al rientro in campo: ci sono importanti aggiornamento in merito alle sue condizioni

La luce in fondo al tunnel ora è più vicina. Santiago Giménez accelera verso il rientro dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per mesi, con intervento chirurgico a metà dicembre. Un’assenza pesante per il Milan, che attende di averlo di nuovo a disposizione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la prossima settimana l’attaccante messicano sosterrà un controllo medico fondamentale. Se il responso sarà positivo, lo staff rossonero potrà definire il programma completo per il recupero atletico e tecnico. Un passaggio chiave per fissare una data concreta sul calendario e restituire a Massimiliano Allegri un altro terminale offensivo oltre a quelli che ha già.

L’ex Feyenoord ha lavorato con costanza negli ultimi mesi, con segnali incoraggianti sul piano fisico. Il rientro di Giménez può cambiare il volto dell’attacco del Milan, alla ricerca di gol e continuità. La prudenza resta alta, ma il momento della verità si avvicina. Il controllo della prossima settimana dirà molto sulle tempistiche, con l’obiettivo chiaro di riportare il numero 9 al centro del progetto rossonero nel più breve tempo possibile.

Gimenez destinato all’addio?

Il rientro in campo è certamente una buona notizia per un Milan che avrà così presto a disposizione una nuova arma. Il suo futuro, però, sembra ormai scritto. L’estate scorsa Igli Tare ha provato a venderlo fino all’ultima ora disponibile: non è andato a buon fine lo scambio con Dovbyk della Roma. Gimenez è voluto restare a tutti i costi ma che Allegri non avesse grande stima delle sue caratteristiche era piuttosto evidente fin da subito. Anche nei primi mesi ha fatto fatica ad adattarsi ad un calcio che fatica a valorizzare i centravanti. L’ultima partita giocata è quella di Bergamo di fine ottobre. Ha segnato un solo gol in Coppa Italia in questa stagione. A meno di colpi di scena, in estate il Milan proverà a venderlo (qualche interesse dalla Premier League già c’è) per fare cassa. Almeno 25 milioni la valutazione del suo cartellino.