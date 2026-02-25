Il Milan sceglie il bomber, Vlahovic si allontana: la scelta di Tare

Le ultime notizie relative al calciomercato rossonero in vista della prossima stagione: il punto della situazione in casa del Diavolo

La lotta Scudetto si è praticamente interrotta domenica sera. Il ko contro contro il Parma ha lasciato il Milan a meno dieci dall’Inter. Un vantaggio, quello nerazzurro, difficilmente colmabile da parte del Diavolo, che adesso dovrà chiudere il prima possibile il discorso qualificazione in Champions League.

In questi giorni si stanno cercando i colpevoli del crollo del Milan nelle ultime gare: la lente di ingrandimento è stata posta soprattutto sulle direzioni arbitrali, che hanno condizionato pesantemente l’andamento delle partite contro il Como e il Parma. C‘è poi chi ha puntato il dito contro Massimiliano Allegri e chi contro la società che in inverno non sarebbe stata all’altezza di regalare al tecnico livornese i giusti acquisti.

Al Diavolo – non è un segreto – sarebbe servito soprattutto un centravanti. Giorgio Furlani e Igli Tare ci ha provato, cercando di mettere le mani su Mateta: l’attaccante francese, però, non ha superato le visite mediche. Fullkrug, che aveva avuto un buon inizio, adesso sta faticando a fare la differenza. I gol non arrivano e la conferma adesso è sempre più lontana.

Il Milan in estate – a prescindere dalla conferma o meno del tedesco – acquisterà un bomber. I nomi che circolano sono diversi.

Calciomercato Milan, i nome per l’attacco: il punto della situazione

Quello che sta perdendo quota è sicuramente il profilo di Dusan Vlahovic. Al momento il serbo non ha alcun accordo con la Juve, ma i bianconeri sono tornati a credere nel rinnovo. Il Milan non è certo in prima linea, con il Barcellona che sta fiutando l’affare.

Sono in rialzo, invece, le possibilità di vedere Moise Kean in rossonero. L’amico di Rafa Leao è pronto a lasciare la Fiorentina per una quarantina di milioni. Ha il sì di Allegri e il prezzo appare trattabile con i Viola senza le competizioni europee.

Sul taccuino di Giorgio Furlani e Igli Tare, poi, ci sono altri nomi come quello di Pellegrino del Parma e Gabriel Jesus dell’Arsenal, giocatori diversi che darebbero comunque una mano importante al Milan nella partite complicate.