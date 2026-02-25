Via dall’Atalanta, nuova squadra per Musah

Il centrocampista è pronto a lasciare Bergamo: ha già trovato il nuovo club che lo accoglierà. Ecco di chi si tratta, il punto della situazione

Una stagione da dimenticare per Yunus Musah. Il passaggio all’Atalanta non ha certo portato i frutti sperati, per nessuno. Il calciatore si augurava di diventare un punto fermo dei bergamaschi, ma prima con Juric e poi con Palladino ha faticato a trovare spazio. Verosimilmente avrebbe accumulato più minuti con la maglia rossonera addosso. D’altronde ha lasciato il Diavolo, giocando titolare contro il Lecce e rimanendo in campo fino alla fine.

All’Atalanta, invece, ha accumulato solo spezzoni di gara. Per novanta minuti ha giocato solamente contro il Genoa lo scorso 21 dicembre. Sono ovviamente tantissime le panchine: a centrocampo i titolari continuano ad essere de Roon ed Ederson, con Pasalic prima alternativa e sugli esterni c’è ancora meno spazio. L’avventura a Bergamo per Yunus Musah, con meno di 600 minuti, è dunque da dimenticare.

Musah, futuro già scritto: ecco dove giocherà

Sbarcato all’Atalanta in prestito oneroso, il prossimo 30 giugno farà ritorno a Milano, dove ovviamente sarà solamente di passaggio. Al Milan non c’è spazio e Giorgio Furlani è pronto ad accettare offerte da circa venti milioni di euro. Soldi che il Napoli è pronto a garantire.

Antonio Conte è convinto delle qualità del centrocampista, che a queste cifre può davvero essere un affare. L’alternativa agli azzurri è rappresentata dalla Premier League, con il West Ham e il Fulham pronti a mettere la cifra richiesta sul tavolo. Attenzione, però, al Besiktas, che ha voglia di regalarsi un centrocampista di spessore. La Turchia può essere una destinazione gradita a Musah, desideroso di vivere una nuova esperienza da protagonista.