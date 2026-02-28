Milan, nuova arma per Allegri: un “acquisto” per il rush finale

Allegri avrà presto una nuova arma nel suo arsenale offensivo per il rush finale di stagione: lo ha confermato in conferenza

Il Milan deve subito mettere da parte il brutto passo falso contro il Parma di domenica scorsa. Ha l’opportunità di farlo domani a Cremona contro l’unica altra squadra che, prima dei ducali, erano riusciti a batterlo. Allegri vuole prendersi una sorta di rivincita contro gli uomini di Nicola: sa perfettamente quanto è importante conquistare i tre punti dal punto di vista psicologico, così da non farsi attirare dal vortice di una corsa Champions che è, ad oggi, blindata. L’allenatore milanista ha parlato poco fa in conferenza stampa e ha dato anche una bella notizia in merito ad un importante rientro.

A Cremona non ci sarà Gabbia, ancora alle prese con un’infiammazione, così come Loftus-Cheek, che resterà fuori per due mesi dopo l’operazione a denti e mandibola. L’altro assente è il solito Santiago Gimenez, ma sul messicano ci sono buone nuove: Allegri infatti ha detto in conferenza stampa che l’ex Feyenoord potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nella prossima settimana. “Un bel segnale, un bel recupero“, lo ha definito Allegri. In effetti, Gimenez potrebbe essere una nuova arma per questo rush finale.