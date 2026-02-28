Milan soddisfatto del rendimento: si valuta il ritorno, i dettagli

Un giocatore in prestito sta convincendo e non poco il Milan col suo rendimento: potrebbe tornare per restare

Il Milan, fra estate e inverno, ha alleggerito la rosa con undici prestiti. L’obiettivo era garantire minuti e crescita a giocatori che con Allegri avrebbero trovato poco spazio. Da Via Aldo Rossi monitorano ogni rendimento, soprattutto dei prestiti secchi sui quali c’è ancora un controllo totale.

Sotto osservazione c’è Warren Bondo, oggi alla Cremonese e domani avversario in campionato. Il centrocampista classe 2003 ha superato un recente stop muscolare ed è rientrato all’Olimpico contro la Roma, con 41 minuti convincenti. Per la sfida contro il Milan, Davide Nicola valuta una maglia dal primo minuto. In grigiorosso Bondo ha trovato continuità dopo i soli 164 minuti raccolti in rossonero tra Serie A e Coppa Italia.

C’è un precedente curioso: il suo unico gol nel massimo campionato prima del trasferimento arrivò contro il Milan, nel 4-2 del Monza a San Siro. A fine stagione tornerà a Milanello per giocarsi le sue carte in ritiro. Il club valuta il rientro in rosa, ma offerte superiori ai 10 milioni potrebbero cambiare i piani. Tare e Allegri hanno seguito i suoi progressi con attenzione: il futuro di Bondo resta un dossier aperto.