Intrigo André: il Corinthians dice no al Milan, ma non è finita

Le ultimissime notizie relative al centrocampista brasiliano sul quale ha messo gli occhi il Diavolo: ecco cosa sta succedendo

A sorpresa nella serata di ieri ha preso piede la notizia dell’acquisto da parte del Milan di André, centrocampista brasiliano del Corinthians.

Notizia che ha trovato conferma sia in Italia che in Brasile. L’affare è stato dato per fatto, tanto da portare il tecnico del Timão, Dorival Júnior, a esprimere tutte le sue perplessità. Anche i tifosi si sono schierati contro la cessione di André. A non convincere è soprattutto il prezzo, ritenuto troppo basso.

In questi minuti così – come riportano diversi media brasiliani – il presidenti del Corinthians avrebbe deciso di non firmare il contratto per la cessione di André. La proposta del Milan, per il 70% dei diritti economici del giocatore appartenenti al Corinthians, lo ricordiamo, è di 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Bonus che sono legati alle prossime partite che giocherebbe con il Timão fino all’estate, quando poi viaggerebbe direzione Milano.

Ma dal Brasile emerge il fatto che la trattativa sia conclusa. Ad ammetterlo è l’entourage del giocatore. Così il Diavolo potrebbe citare il club brasiliano alla Fifa per violazione unilaterale del contratto. Ma secondo il giornalista André Hernan “il Corinthians, in linea di principio, non sarebbe preoccupato. I brasiliani ritengono che non ci sia

alcuna procura o pre-contratto firmato che possa portare a ritenerlo un ‘affare concluso’.”. Un vero e proprio intrigo, che presto si arricchirà di un nuovo capitolo.