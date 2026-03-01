Sorpresa Milan, colpo dal Corinthians: chi è André e quanto è costato

A sorpresa, i rossoneri hanno già chiuso un acquisto: si tratta di André del Corinthians, come riportato da ESPN. Chi è e quanto è costato

Il Milan sembra ad un passo dal chiudere un acquisto in grosso anticipo rispetto all’estate. Secondo ESPN e Matteo Moretto, il club rossonero ha definito l’intesa con il Sport Club Corinthians Paulista per André Luiz Santos Dias, centrocampista classe 2006 tra i profili più interessanti del calcio brasiliano.

Chi è André, ruolo e caratteristiche

Centrale di 1,83 metri, piede destro, André è cresciuto nel vivaio del Timao fin dall’età di 10 anni. Nel suo percorso spiccano il Paulistão Under 17 nel 2023 e la Copinha nel 2024. Nel 2025 è entrato in pianta stabile nel gruppo della prima squadra sotto la guida di Dorival Júnior. Nel campionato paulista 2026 ha già firmato 2 reti in 7 presenze. Profilo moderno, abbina qualità nel palleggio a intensità nei duelli: media di 4 contrasti vinti e 2,5 palloni recuperati a partita. Ama inserirsi e calciare dalla distanza.

📽️ @The_Stat_Guy: A brief glimpse of Andre, the new talent who is set to join AC Milan! 🔴⚫pic.twitter.com/uahzpY65Pv — Milan Posts (@MilanPosts) March 1, 2026

Quanto costa al Milan

L’operazione si chiude per 13 milioni di euro più percentuale sulla rivendita, cifra distante dalla clausola rescissoria da 100 milioni valida fino al 2029. Prevista una condizione: il trasferimento scatterà in estate dopo almeno 20 presenze con 45 minuti giocati prima della pausa per il Mondiale. Il Milan blinda così uno dei talenti più promettenti del Brasile, con contratto quinquennale pronto per il centrocampista.