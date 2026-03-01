Tare promuove il Milan e guarda al futuro: doppio annuncio del Ds

Le dichiarazioni del dirigente rossonero prima del calcio d’inizio della sfida dello Zini tra i grigiorossi e il Diavolo. Ecco le sue parole

Pochi minuti al calcio d’inizio di Cremonese-Milan, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Il Diavolo è chiamato a rialzare la testa dopo il ko contro il Parma. Serve blindare il prima possibile la qualificazione in Champions League.

Ne è consapevole Igli Tare, intervenuto ai microfoni di DAZN, proprio prima dello start della gara: “Nel calcio abbiamo visto di tutto e di più. Una sconfitta non può toglierti delle certezze che abbiamo avuto per sei mesi consecutivi. Lo abbiamo anche visto come è arrivata quella sconfitta, senza tornarci a fare polemica. Oggi abbiamo la possibilità di fare una grande partita, di vincere, di affrontare la settimana del derby con entusiasmo”.

Vincere per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League e programmare per bene il futuro: “Si sta facendo un lavoro di gruppo, condividendo delle idee, ma soprattutto sapendo che la prossima stagione sarà importante, diversa, con partite in più. Il Milan deve essere una squadra competitiva anche per la prossima stagione”.

Si programma, dunque, il futuro con idee tra le parti che spesso possono non collimare: “Altrimenti poi c’è qualcosa che non quadra. Le idee devono essere anche non uguali, alla fine conta il bene comune, conta solo il Milan”. Ha aggiunto Tare ai microfoni di DAZN.

Il dirigente rossonero ha poi fatto un bilancio della sua prima stagione al Milan: “Vedendo il risultato dell’anno scorso l’obiettivo nostro era di dare stabilità, creare una squadra che può raggiungere obiettivi importanti come la Champions. Su questo pensiamo di aver fatto un lavoro importante, sia dalla parte della società che dello staff, perché non dobbiamo dimenticarci che sono arrivati 12 giocatori nuovi.

“È un percorso nuovo – conclude Tare -, ci sta che strada facendo qualche punto si perde tra i pareggi e la sconfitta di domenica. Ma rimaniamo tutti concentrati e soprattutto consapevoli che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e guardare al futuro con grande entusiasmo”.