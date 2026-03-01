Vittoria e ansia: derby a rischio per un titolare

Il punto della situazione dopo la partita contro la Cremonese: ecco cosa è accaduto al calciatore dei rossoneri

Vince il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri rialzano la testa dopo il ko contro il Parma, battendo la Cremonese per 2 a 0. Tanta sofferenza per il Diavolo, che spreca tantissimo nel primo tempo: errori clamorosi di Rafa Leao e Chris Pulisic, che il Diavolo rischia di pagare caro.

La svolta arriva così solo a tempo praticamente scaduto su una palla inattiva, con Pavlovic che insacca un cross di Luka Modric, dopo una spizzata di De Winter. Il gol fa esultare un intero popolo, che deve però incrociare le dita per Davide Bartesaghi.

Il terzino italiano ha lasciato il campo proprio in occasione della rete del vantaggio: il giovane azzurro si è fermato durante l’azione che ha portato al corner. Per Bartesaghi un risentimento al flessore della gamba destra. Un infortunio che mette a rischio la sua partecipazione al derby. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà a accertamenti che faranno chiarezza in merito alle sue condizioni. Massimiliano Allegri e tutto il mondo rossonero incrociano le dita.