Il presidente blocca tutto: Milan spiazzato, affare a rischio

I rossoneri avevano praticamente chiuso per un acquisto ma il presidente ha bloccato tutto: cosa sta succedendo

Frenata improvvisa per un acquisto del Milan. Il presidente del Sport Club Corinthians Paulista, Osmar Stabile, ha bloccato il trasferimento di André Luiz Santos Dias ai rossoneri. L’intesa tra i club era stata raggiunta: 15 milioni più 2 di bonus e 20% sulla futura rivendita, con contratto quinquennale pronto per il centrocampista. Mancava solo la firma del numero uno verdeoro, che ha deciso di opporsi dopo le proteste dei tifosi e il disappunto del tecnico Dorival Júnior.

La notizia arriva dal giornalista Jorge Nicola ed è stata rilanciata da Globo Esporte. Per Stabile l’offerta rossonera è insufficiente. Nelle scorse ore Dorival aveva dichiarato che un talento come André “vale molto di più della cifra messa sul piatto“. Il club brasiliano attende un rilancio per riaprire le trattative.

Il Milan ha proposto 17 milioni complessivi per il 70% del cartellino. Il restante 30% appartiene al giocatore, pronto a rinunciare alla propria quota pur di trasferirsi a Milanello. André spinge per il Milan, convinto della scelta. L’entourage sostiene che tutti i documenti siano stati firmati, ad eccezione del presidente. Resta da capire se il club rossonero alzerà l’offerta o valuterà un ricorso alla FIFA. Il Corinthians, al momento, non teme conseguenze legali.