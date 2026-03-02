Milan, emergenza derby: in quattro verso il forfait

Le ultimissime notizie in vista della sfida contro i nerazzurri: ecco chi rischia di saltare la gara di domenica sera a San Siro

La vittoria sofferta contro la Cremonese è andata in archivio. Una vittoria che ha permesso al Milan di mantenere un ottimo vantaggio sul quinto posto. La qualificazione in Champions League è dunque ben salda. La conquista dello Scudetto, invece, è ormai un sogno impossibile.

Troppi i dieci punti di svantaggio dall’Inter, ma il derby va vinto a prescindere. I nerazzurri hanno dimostrato le loro fragilità contro le big. D’altronde l’unico successo con una grande è arrivato con la Juventus rimasta in dieci. Sarà una sfida anche tra Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, una sfida che i due allenatori vorrebbero giocare con tutti i giocatori a disposizione, ma sarà impossibile.

Il rumeno deve fare i conti con l’infortunio di Lautaro Martinez, il tecnico livornese, invece, ha diversi problemi con i quali fare i conti. Di certo non ci sarà Ruben Loftus-Cheek, dopo il grave infortunio contro il Parma. In questi giorni tornerà a lavorare in gruppo Santiago Gimenez, ma difficilmente strapperà una convocazione per il derby.

Milan, problemi in difesa: la situazione

In Casa Milan, però, bisogna puntare la lenta di ingrandimento su due titolarissimi: Davide Bartesaghi e Matteo Gabbia. Nelle prossime ore ne sapremo di più. Entrambi sono chiamati a sottoporsi ad accertamenti.

Il terzino si è fermato ieri per via di un problema muscolare al flessore della gamba destra. Il centrale ha già saltato la gara di Cremona e non c’è ancora la certezza di vederlo in campo la prossima domenica. Un bel guaio per Massimiliano Allegri, che potrebbe, fare i conti con delle scelte obbligate.

Senza Gabbia, a giocare al centro sarebbe ovviamente De Winter, che tanto bene sta facendo nell’ultimo periodo. Senza Bartesaghi, che rappresenta anche un’alternativa dietro, sulla sinistra ci sarebbe Estupinan.