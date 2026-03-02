Per Sky Sport è già finita: il Milan lo vende subito

I rossoneri hanno già deciso che non rientra nel progetto della prossima stagione: il giocatore in estate sarà venduto

Dopo un solo anno, è destinato a lasciare il Milan. Come riportato da Sky Sport Francia, la società rossonera valuta offerte per Pervis Estupinan, terzino arrivato dal Brighton la scorsa estate per 17 milioni di euro e legato al Diavolo fino al 2030. Per evitare minusvalenze, la dirigenza punta a incassare almeno 14 milioni.

Il nodo è tecnico. Massimiliano Allegri non lo considera centrale nel progetto: subito dopo le prime difficoltà, Estupinan ha perso il posto da titolare in favore di Bartesaghi e non lo ha più ritrovato. Un segnale importante sia dal punto di vista dell’allenatore, che non lo ritiene all’altezza, che per il giocatore stesso, che vuole giocare con continuità.

In Italia ha mostrato interesse per lui il Bologna, pronto a farsi avanti con le giuste condizioni. Dall’estero arrivano sondaggi da Liga e Premier League, campionati in cui il profilo del nazionale ecuadoriano mantiene appeal. A 28 anni Estupinan garantisce comunque qualità offensive ed esperienza. Con il Milan non ha funzionato e per questo l’addio sembra inevitabile. Le prossime settimane saranno decisive per definire il destino del laterale ecuadoregno.

Della possibile cessione di Estupinan, fuori dal progetto tecnico, ne avevamo parlato anche ieri sul nostro canale YouTube.