Pulisic si è smarrito: tra presente e futuro, la posizione del Milan

Le ultime notizie relative al giocatore americano, che sta vivendo un periodo non proprio esaltante. Il punto della situazione

Chris, abbiamo un problema! Anche ieri, contro la Cremonese, Pulisic non ha per nulla convinto, fornendo una prestazione alquanto deludente. L’americano ha sbagliato un gol praticamente fatto, diventando bersaglio della critica.

E’ evidente che qualcosa non sta funzionando: qualcuno sostiene che il problema sia da attribuire alla condizione fisica ed è chiaramente l’ipotesi più accreditata. Dopo un inizio entusiasmante, d’altronde, sono arrivati diversi infortuni e una borsite sinoviale che lo sta tormentando e che non gli permette di trovare continuità.

Così al 2 di marzo le partite giocate sono 24, ma il minutaggio supera di poco i 1200 minuti. In Serie A sono otto le reti realizzate, oltre a due assist.

Qualcuno, ieri, ha insinuato che il problema del momento no di Pulisic possa essere attribuibile a Rafa Leao e ad una convivenza che non piace a molti. Non mancano i malpensanti, che sostengono che dietro alle prestazioni negative dell’americano ci sia il prossimo Mondiale. Pulisic si starebbe risparmiando in vista della competizione che si giocherà a casa. Un’idea dalla quale ovviamente ci dissociamo, convinti che la partita di domenica prossima possa essere quella giusta per svoltare, al fianco di Rafa Leao.

La stragrande maggioranza del popolo rossonero sostiene l’americano, dal quale non si separerebbe mai. Ma anche la questione rinnovo va attenzionata parecchio.

Futuro Pulisic, il punto della situazione

Chris Pulisic ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di un ulteriore anno. Una nuova firma sul contratto non è ancora prioritaria, ma non è ancora chiaro cosa voglia fare l’ex Chelsea.

L’americano non mostra alcuna fretta di legarsi a vita ai rossoneri e la trattativa per il suo rinnovo non è certo in una fase calda.

E’ probabile che si arrivi in estate senza novità. A quel punto, con un Mondiale da giocare, tutto potrebbe accadere. Il Milan valuta Pulisic almeno 60 milioni di euro e se qualcuno dovesse presentarsi con quei soldi difficilmente verrebbe ignorato, soprattutto senza un prolungamento del contratto. La situazione legata all’ex Chelsea va dunque monitorata con estrema attenzione