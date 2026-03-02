Simulazione Saelemaekers, smentite le narrazioni interiste: arriva la sentenza

Proteste interiste per la presunta simulazione di Saelemaekers in Cremonese-Milan, arriva però la sentenza che cambia tutto

Dopo Cremonese-Milan, dalla sponda nerazzurra sono nate delle polemiche in merito ad una presunta simulazione di Saelemaekers. Il belga era diffidato, quindi con un’ammonizione avrebbe saltato il derby della prossima settimana. Da qui la narrazione interista, che però è stata totalmente smentite. A farlo infatti è Graziano Cesari.

L’ex arbitro ha sentenziato: “Saelemaekers non ha simulato. C’è un contatto con Pezzella. Massa fa bene a non prendere provvedimenti disciplinari per il belga che cade perché c’è un contatto tra le gambe. Non può mai essere una simulazione, anzi è fallo“. Una posizione netta che rafforza la linea rossonera dopo le proteste.

Pretendo una conferenza stampa di scuse da parte di Saelemaekers. pic.twitter.com/9u3gM558lw — Alessandro (@90ordnasselA) March 1, 2026

Le polemiche promosse da alcuni media vicino all’Inter nascono ovviamente da quanto accaduto con Bastoni e Kalulu nell’ultimo Inter-Juventus. Un’espulsione ingiusta, quella del difensore francese, che ha fortemente influenzato il risultato di quella gara così come di tutto il campionato. In quella occasione, giustamente, è scoppiato il caos dal punto di vista mediatico e ora ci si aspettava qualcosa di simile anche per Saelemaekers. Ma, come abbiamo visto, sulla base del nulla.

Cesari promuove anche la rete di Strahinja Pavlović: «Sul gol di Pavlovic sono stati bravi arbitro e VAR. Dopo il colpo sul viso la palla finisce sulla sua spalla, quindi possiamo parlare di un gol assolutamente regolare». Doppia conferma arbitrale per il Milan, tra episodio chiave e gol convalidato.