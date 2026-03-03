Bomba di mercato: “Vlahovic al Milan”

Le ultimissime notizie relative al calciomercato e all’attaccante serbo, finito nel mirino dei rossoneri: ecco l’annuncio

Il Milan sarà protagonista in estate. Lo sarà cercando di acquistare un attaccante importante, che possa garantire tanti, tantissimo gol. Serve un centravanti da 20 gol e in queste settimane si sono fatti parecchi nomi.

Nell’ultimo periodo sembrava essere crollata la quotazione di un possibile arrivo di Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, potrebbe rinnovare con la Juventus: è questa, infatti, la notizia che arriva da Torino. Ma il Milan c’è. C’è soprattutto Massimiliano Allegri, che spingerebbe per avere il centravanti ex Fiorentina.

“Attenzione al Milan, perchè Allegri sta spingendo per averlo in rossonero, l’allenatore ha conosciuto bene il serbo nei suoi anni a Torino e sa quali sono le sue caratteristiche. Il Milan, come la Juventus, non ha mai risolto in maniera definitiva il problema dell’attacco e sono convinto che per arrivare a Vlahovic si giocheranno tutte le carte che hanno a disposizione, Allegri sa che è uno che può fare la differenza“.

A parlare così è Michele Padovano, ex calciatore e opinionista a Sky Sport 24. Il discorso legato a Dusan Vlahovic non è dunque finito. In corsa per il ruolo di centravanti restano anche Moise Kean e Gabriel Jesus.