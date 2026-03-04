Allegri al Real Madrid, la notizia è clamorosa

I Blancos starebbero pensando ad Allegri per la panchina della prossima stagione: tutti i dettagli di seguito

Il futuro di Massimiliano Allegri torna al centro del dibattito. A Milano sono circolate voci su un rapporto meno sereno con la dirigenza negli ultimi giorni, tra promesse di mercato non mantenute e una linea societaria divisa tra area tecnica e area finanziaria. Da una parte l’asse con il direttore sportivo Igli Tare, dall’altra la gestione dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. Allegri chiede chiarezza per programmare la prossima stagione, pur trovandosi a suo agio a Milanello. Lo stesso Allegri ha poi smentito in conferenza stampa queste indiscrezioni.

Sul tavolo irrompe però l’interesse del Real Madrid. Secondo il Corriere dello Sport, Florentino Perez valuta un nuovo assalto al tecnico livornese dopo l’addio a Xabi Alonso e l’esperimento con Arbeloa. A Madrid cercano un gestore di campioni di primo livello, identikit che porta dritto ad Allegri, spesso accostato anche a Carlo Ancelotti per capacità di guidare gruppi ricchi di talento.

Non è la prima volta. Nel 2019, dopo il ciclo vincente con la Juventus, il tecnico fu vicino ai blancos senza accordo finale. Due anni più tardi trovò un’intesa triennale da 8,5 milioni netti a stagione, poi il ritorno a Torino su spinta di Andrea Agnelli. Oggi il Milan gli garantisce sostegno pieno e centralità tecnica. Un eventuale addio aprirebbe un terremoto in casa rossonera, ma al momento la priorità resta il Milan.