Leao al Milan a vita: primo passo verso il rinnovo

Leao è pronto a legarsi a vita ai rossoneri: nuove conferme in merito all’imminente rinnovo, i dettagli

Un gol che pesa doppio. A Cremona, Rafael Leao ha ritrovato la rete e il sorriso, trascinando il Milan verso una vittoria che mancava in festa piena da inizio gennaio. Esultanza da surfista, con Christopher Nkunku al fianco dopo l’assist in contropiede: un’immagine simbolo per cavalcare le onde finali del campionato. Per Rafa è il nono centro stagionale, meglio dell’intera annata precedente, e soprattutto l’ottantesimo gol in rossonero.

I numeri raccontano crescita e continuità. Arrivato nell’estate 2019 dal Lilla, Leao ha conquistato lo scudetto da protagonista e firmato il rinnovo nel giugno 2023 fino al 2028, con ingaggio salito a 5,5 milioni più bonus. Ora il club valuta un prolungamento fino al 2030. I contatti con il suo entourage sono avviati. L’obiettivo è blindare il leader tecnico del progetto, già centrale anche per Massimiliano Allegri, che lo ha responsabilizzato nel ruolo di centravanti.

Verso il derby, Leao guida il gruppo. Dopo la vittoria sulla Cremonese ha parlato da simbolo: “Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla “sul personale” perché è una partita da vita o morte“. Nessuna offerta è arrivata a Casa Milan, nonostante l’interesse potenziale di Premier League e Saudi Pro League. La priorità resta il campo: doppia cifra a un passo, ritorno in Europa, futuro sempre più rossonero.