Milan, ecco il vice Saelemaekers: 15 milioni per riportarlo in Italia

I rossoneri hanno individuato il profilo giusto per il ruolo di vice Saelemaekers: 15 milioni potrebbero bastare
Il Milan cerca un’alternativa a Saelemaekers e pensa ad un ex Serie A. Nel radar rossonero entra Nahuel Molina, oggi all’Atletico Madrid ma con un passato importante in Italia con l’Udinese. L’esterno argentino ha un contratto fino a giugno 2027, nodo centrale di una trattativa che può entrare nel vivo nei prossimi mesi.
Il rinnovo con i Colchoneros, spiega Calciomercato.it, procede a ritmo lento e questo dettaglio alimenta l’interesse di via Aldo Rossi. Massimiliano Allegri lo considera un profilo ideale per duttilità e affidabilità: può agire da terzino in una difesa a quattro oppure da quinto in un centrocampo a tre. Caratteristiche che rispondono alle esigenze tattiche del tecnico rossonero, oltre all’esperienza giusta per affrontare un campionato con il doppio impegno.
La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta sostenibile per un giocatore nel pieno della maturità calcistica. L’Atletico Madrid riflette: una cessione in estate eviterebbe il rischio di avvicinarsi alla scadenza senza accordo. Attenzione anche alla concorrenza di Inter e Juventus, vigili sull’evoluzione del caso. Il Milan osserva e prepara l’affondo: Molina può diventare un tassello chiave per la nuova fascia destra rossonera.