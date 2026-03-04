Obiettivo Scudetto: “Goretzka e Casemiro per il Milan”

Idee chiare sul calciomercato in vista della prossima estate. Ecco le dichiarazioni che non lasciano dubbi: il punto della situazione

Il nome più chiacchierato del momento è André, centrocampista brasiliano class 2006, che fino a qualche giorno fa conoscevano davvero in pochi. La trattativa, come raccontato, sta vivendo una fase di stallo e non è detto che vada in porto.

Se il calciatore non dovesse sbarcare a Milano, per vestire la maglia rossonera, di certo, non creerebbe dispiacere a Carlo Pellegatti. Il noto giornalista, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha manifestato le proprie perplessità in merito al possibile idea di continuare a puntare sui giovanissimi.

“Un Milan fatto dai Goretzka e dai Casemiro”

“Voglio pensare che il Milan sia pieno di Casemiro e meno pieno di ragazzi di 16, 17, 18, 10, 20 anni, grandi prospetti ma come dicevo oggi, per andare in Champions League non servono i gioiellini, servono i brillanti di grande livello delle grandi gioiellerie, non gioiellini o peggio gioiellini che poi si scoprono bigiotteria, che si prende in tutte le profumerie. È bella, è elegante, ma sempre bigiotteria e c’è una grande differenza con i gioielli”.

“Ecco perchè spero che la volontà di Casemiro faccia la differenza, il Milan dell’anno prossimo spero sia fatto dai Goretzka, dai Casemiro, e da questi giocatori – prosegue Carlo Pellegatti -. A me del futuro lontano, della rivendita dei giocatori non mi interessa nulla. A me interessa fare una bella Coppa dei Campioni e di provare a vincere lo scudetto”.

D’altronde quando il Milan ha vinto lo Scudetto, calciatori come Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer ha fatto la differenza trainando il gruppo. Verosimilmente in questa stagione non si vincerà, ma senza l’esperienza di Luka Modric e Adrien Rabiot non si sarebbe andati lontani. Difficile dunque dar torto a Carlo Pellegatti, che di fatto, si rivolge alla dirigenza per far crescere il Milan