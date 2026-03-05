Allegri al Real Madrid, quelle strane voci prima di Milan-Inter: tutta la verità

Il tecnico livornese e un futuro in dubbio: focus sul mister che ha portato il Diavolo fino al secondo posto. Ecco cosa succederà in futuro

Manca sempre meno al derby. Un derby che non avrà il sapore di Scudetto, ma Milan-Inter sarà sempre una delle partite più importanti della stagione.

Il Diavolo ci arriva con qualche defezione: contro i nerazzurri, infatti, rischiano di non esserci almeno un paio di titolari. Matteo Gabbia, ovviamente, sarà out così come Ruben Loftus-Cheek, ma non saranno gli unici. La lente di ingrandimento è puntata su Davide Bartesaghi, che dopo il risentimento al flessore non si è ancora allenato in gruppo. Solo domani sapremo se darà forfait o meno.

Massimiliano Allegri, dunque, deve fare i conti con qualche problema in più del solito. Il tecnico livornese, però, in questa stagione ha dimostrato di poter superare le difficoltà: d’altronde ha ereditato una squadra fuori dalle coppe europee e a marzo è lì al secondo posto in classifica. Chi, in società, ha deciso di puntare su Allegri non ha certo sbagliato.

Ma in questi ultimi giorni qualcuno ha messo in discussione il suo futuro. Si è parlato addirittura di Real Madrid e molti tifosi hanno fatto notare come tali voci stranamente sono venute fuori prima del derby per destabilizzare un po’ l’ambiente.

Una teoria alquanto credibile se si pensa che in prossimità dell’ultimo Inter-Milan si era parlato del futuro di Mike Maignan, ipotizzando addirittura uno scippo da parte di Beppe Marotta. Oggi tale argomentazione non è più possibile visto il rinnovo del francese, ma non osiamo immaginare cosa sarebbe successo se la firma non fosse mai arrivata.

Milan, il futuro di Allegri: summit in primavera

Magari non si sarebbe parlato di Allegri, che oggi è ben saldo sulla panchina del Diavolo. Il tecnico pensa esclusivamente ai rossoneri e non certo al Real Madrid, che ha già rifiutato in passato.

Poi in primavera, quando si spera la qualificazione in Champions League sarà sicura, si potrà programmare il futuro e si avrà un quadro più chiaro.

Ci siederà attorno ad un tavolo e si programmerà la prossima stagione prima di andare in vacanza, con Allegri che vorrà dire la sua per avere quei giocatori che servono per tornare a vincere lo Scudetto e far bene in Champions League