Dal Milan al Real Madrid: doppia richiesta di Allegri a Florentino Perez

Allegri avrebbe già chiesto due giocatori al Real Madrid in vista della prossima stagione: a riportarlo è Tuttosport

Il Real Madrid torna su Massimiliano Allegri. Per la terza volta in sette anni, Florentino Perez valuta il tecnico del Milan per aprire un nuovo ciclo dopo le difficoltà incontrate con Xabi Alonso e il momento delicato di Alvaro Arbeloa. L’idea del presidente dei Blancos è chiara: puntare su esperienza, gestione del gruppo, mentalità vincente. Un identikit che porta ancora una volta al nome dell’allenatore livornese.

Secondo Tuttosport, Allegri avrebbe fissato due condizioni precise in caso di approfondimento con il club spagnolo. Il rapporto con la dirigenza rossonera non vive tensioni irreparabili, ma qualche confronto interno c’è stato. A Madrid ritengono che questa possa essere l’occasione giusta per ottenere un sì dopo i tentativi del 2019 e del 2021, quando il tecnico scelse di restare legato alla Juventus.

Le richieste sono nette. La prima riguarda Luka Modric: in caso di addio al calcio, Allegri lo vorrebbe nel proprio staff con un ruolo tecnico e di gestione dello spogliatoio. La seconda porta a Adrien Rabiot, fedelissimo del tecnico, indicato come primo rinforzo estivo. Due condizioni considerate decisive per guidare il Real Madrid. A Milano il focus resta sul derby e sulla corsa al titolo, ma il futuro di Allegri torna al centro del mercato internazionale.