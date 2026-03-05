Milan, addio dopo il derby: la scelta è già presa

Il giocatore è pronto a sfidare l’Inter, domenica sera. Può davvero essere l’ultima gara importante per lui: il punto della situazione

Il derby di domenica sera sarà verosimilmente l’ultima occasione per mettersi in mostra concretamente con la maglia del Milan. A fine stagione, poi, sarà addio. La decisione di separarsi dal calciatore appare già presa. La bocciatura, d’altronde, è totale e difficilmente da qui a fine maggio potrà cambiare qualcosa.

Ma Pervis Estupinan potrebbe giocare dal primo minuto la partita contro l’Inter. Davide Bartesaghi non sta ancora bene e rischia seriamente il forfait: l’italiano ha avuto un risentimento al flessore della gamba destra, nel finale di Cremonese-Milan. Gli accertamenti medici hanno escluso lesioni, ma anche oggi ha svolto un lavoro differenziato. Un lavoro lontano dal gruppo, che se non dovesse ritrovare domani darebbe per certa la sua assenza domenica sera.

Milan: spazio ad Estupinan, poi l’addio

Al momento, le possibilità di esserci sono davvero poche. Così si scalda l’ex Brighton, chiamato a riscattare una stagione alquanto deludente. Il terzino sudamericano non si è dimostrato all’altezza, nemmeno della peggior versione di Theo Hernandez e in poco tempo ha perso il posto da titolare. La fascia, ormai, è di Davide Bartesaghi, che non ha alcuna intenzione di tornare in panchina.

Per Estupinan, l’avventura al Milan volge davvero al termine tanto che il suo entourage sta già lavorando per trovargli una sistemazione. Come più volte scritto, Estupinan piace ancora tanto in Premier League.

Il West Ham e il Fulham hanno sondato il terreno, al pari del Bologna, che vorrebbe rilanciarlo in Serie A. Attenzione, però, alla possibilità di vedere Estupinan in Spagna. L’Atletico Madrid rimane una pista viva. Bastano 15-20 milioni per ottenere il via libera da parte dei rossoneri.