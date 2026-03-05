@ML – Bartesaghi preoccupa, le ultime da Milanello verso il derby

Le ultimissime notizie relative alle condizioni del terzino sinistro italiano in vista della gara contro l’Inter di domenica sera

Manca sempre meno al derby di Milano che andrà in scena domenica sera, allo stadio San Siro. Il Milan ha voglia di regalare una gioia ai suoi tifosi, conquistando la stracittadina. Una vittoria non riaprirebbe la lotta Scudetto, ma certificherebbe la crescita stagionale del Diavolo, andando a blindare la qualificazione in Champions League.

Dopo il forfait di Matteo Gabbia, out per più di un mese, i dubbi di formazioni sono davvero pochi: uno di questi è chiaramente quello legato alla presenza di Davide Bartesaghi. L’esterno il 2 marzo si è sottoposto ad accertamenti, che hanno escluso lesioni, ma il risentimento al flessore destro potrebbe ugualmente fargli saltare il derby.

Il giocatore, infatti, anche oggi, come appreso dalla redazione di MilanLive.it, si è allenato a parte. Le possibilità di un forfait, dopo l’infortunio contro la Cremonese, sono in rialzo. Domani ne sapremo di più, ma le sensazioni non sono positive. Di conseguenza, scalda i motori Estupinan, pronto a tornare titolare in una sfida davvero importante.

Poi la formazione appare davvero fatta, con Maignan tra i pali, difesa a tre con Tomori, De Winter e Pavlovic. A centrocampo Modric e Rabiot dovrebbero essere affiancati da Fofana. Sulla destra, ovviamente, Saelemaekers. In avanti Nkunku e Pulisic si giocano una maglia per affiancare Rafa Leao.