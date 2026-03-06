Allegri ancora al Milan: “E’ unico”, tutti votano per il livornese

Dichiarazioni che non lasciano dubbi sul tecnico arrivato la scorsa estate. Il futuro sarà ancora rossonero

In questi giorni si sta parlando in continuazione del futuro di Massimiliano Allegri. Un futuro messo in discussione senza un vero motivo. La voglia sia da parte del Milan che del tecnico, infatti, è quella di andare avanti insieme.

Nelle ultime ore, così, sono stati diversi gli attestati di stima per il tecnico livornese. A parte da Alexis Saelemaekers che a Dazn si è così espresso: “Allegri è speciale per me, è unico. La maniera di come vede il calcio lui, anche il suo atteggiamento. È uno dei migliori che ho avuto dal punto di vista umano: come ci tratta, come scherza, come è serio quando lo deve essere. Questa cosa la gestisce perfettamente. Mi chiama “scheggia”, perché vado sempre al 100% (ride, ndr)”.

Anche Tomori, intervenuto ai microfoni di The Athletic, ha esaltato il mister: “‘La scorsa stagione abbiamo segnato, non so, più di 80 gol. Queste sono le statistiche della Champions League. Tuttavia, ne abbiamo subiti più di 40. Questo significa il sesto posto o forse, in un anno buono, il quarto’. Ha aggiunto: ‘Questo non vuol dire che i difensori siano scarsi o che non stiano facendo il loro lavoro, il portiere non sta facendo il suo. Vuol dire che tutta la squadra deve avere la mentalità che non possiamo subire così tanti gol perché se non ne subiamo così tanti, saremo in testa alla classifica, soprattutto con i giocatori che abbiamo in attacco’“.