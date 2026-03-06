Da Trump prima di Milan-Inter, weekend di fuoco per il rossonero

Le ultimissime notizie in vista del derby: ore davvero caldissime per il numero uno rossonero. Ecco cosa sta accadendo

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Milan-Inter, che andrà in scena domenica sera alle ore 20.45. Domani, dunque, sarà già vigilia con le conferenze stampa dei due allenatori. Massimiliano Allegri interverrà nella sala di Milanello alle 12.00.

Ma domani, al centro sportivo di Carnago, oltre al tecnico e ai suoi giocatori, è atteso Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird sbarcherà in Italia per la terza volta in pochi giorni, per stare vicino alla squadra in vista del derby e per fare il punto della situazione con la dirigenza.

Ma le giornate di Gerry Cardinale, che ha rifinanziato il debito che aveva con Elliott, sono davvero intense. Come riporta Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, il numero uno di RedBird è tra gli ospiti annunciati a una tavola rotonda alla Casa Bianca con Donald Trump, in programma nelle prossime ore, in cui si parlerà di sport universitario. Il numero uno del fondo americano domani volerà a Milanello, dove incontrerà la squadra. Domenica, poi, sarà a San Siro per il derby. 48 ore di fuoco, dunque, per Gerry Cardinale sempre più protagonista