Dubbio Bartesaghi, le ultime da Milanello

Le notizie che arrivano dal centro sportivo di Carnago, dove è tornato ad allenarsi il Milan: fari puntati sul terzino italiano

Domani sarà già vigilia di campionato per il Milan, che domenica sera affronterà a San Siro l’Inter di Cristian Chivu. Oggi il Diavolo è così tornato a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri. Le attenzioni anche oggi erano puntate tutte su Davide Bartesaghi, che ieri si è allenato a parte per smaltire il risentimento al flessore della gamba destra.

Stamani, l’esterno italiano ha ritrovato il gruppo, mettendosi definitivamente alle spalle il problema accusato nei minuti finale della gara di domenica scorsa contro la Cremonese. Sabato Bartesaghi è pronto a lavorare ancora con il resto della squadra per cercare di convincere Massimiliano Allegri a puntare su di lui contro i nerazzurri.

Domani, dunque, arriverà la decisione finale: la palla passa al tecnico livornese, che dovrà decidere se schierarlo dall’inizio o se puntare su Pervis Estupinan.