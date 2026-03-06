Il piano del Milan per il futuro di Comotto: decisione già presa

Comotto brilla in Serie B con lo Spezia e a giugno tornerà al Milan: la società ha già un piano per il suo futuro, tutti i dettagli

Il Milan programma il futuro dei suoi giovani e tra i profili più osservati c’è Christian Comotto. Il club rossonero prepara un percorso di crescita mirato per il giovane mediano, con l’obiettivo di arrivare pronto alla stagione 2026/2027. A Casa Milan l’idea è chiara: costruire esperienza e minuti in un campionato competitivo prima dell’ingresso stabile in prima squadra.

Secondo le indicazioni di Calciomercato.it, la dirigenza valuta un prestito in Serie A nella prossima stagione. L’obiettivo è verificare il livello del classe 2008 contro avversari di alto profilo e monitorare da vicino la sua maturazione tattica e fisica. Un anno da protagonista nel massimo campionato permetterebbe al Milan di capire se Comotto potrà diventare una risorsa concreta per il progetto tecnico rossonero.

Al termine dell’attuale stagione il centrocampista tornerà a Milanello e verrà osservato da Massimiliano Allegri durante la preparazione estiva con il Milan. Dopo la valutazione iniziale, il club individuerà la destinazione più adatta. La priorità resta la Serie A, ma un club ambizioso di Serie B in corsa per la promozione resta un’alternativa concreta. Il piano è definito: far crescere Comotto con continuità e riportarlo a Milano pronto per il salto definitivo.