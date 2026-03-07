Febbre e derby a rischio: ultim’ora Inter, l’annuncio di Chivu

L’allenatore dell’Inter ha fatto sapere in conferenza che un importante giocatore nerazzurro ha la febbre e rischia di non giocare

La vigilia del derby si apre con un dubbio pesante in casa Inter. Marcus Thuram non ha partecipato all’allenamento per un attacco febbrile e resta in dubbio per la sfida contro il Milan. A confermarlo è stato l’allenatore nerazzurro Christian Chivu durante la conferenza stampa: «Ha un po’ di febbre e non è riuscito a fare l’allenamento di oggi. Speriamo domani sia al cento per cento e si possa mettere a disposizione“. Ricordiamo che Chivu deve già fare a meno di Lautaro Martinez, out per un infortunio muscolare.

Oltre al caso Thuram, attenzione anche alla situazione di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista potrebbe ritrovare una maglia dall’inizio dopo l’ultima uscita. Chivu ha spiegato: “L’ora giocata a Como gli è servita. Sta bene, vediamo domani“. L’Inter arriva alla stracittadina con dieci punti di vantaggio in classifica, dettaglio che concede margine nella corsa al titolo. Il tecnico ha chiarito l’approccio: “Ma non possiamo cambiare la nostra identità. Dobbiamo essere bravi a capire quelli che sono i momenti della partita, senza perdere quello che ci ha permesso di avere buoni risultati finora“.

Chivu ha poi analizzato il valore dell’avversario. “Affrontiamo una squadra forte che può metterci in difficoltà, che in questo cammino ha perso solo due partite. Hanno giocatori top dal punto di vista individuale, quindi dovremo essere la nostra miglior versione“. Parole che accendono l’attesa per una sfida decisiva. Il derby di Milano può cambiare gli equilibri del finale di stagione, con il Milan deciso a riaprire la corsa e l’Inter pronta a difendere il vantaggio.