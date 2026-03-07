“Fischiate Bastoni”, il caso anima Milan-Inter: la posizione di Allegri e Chivu

Ecco cosa hanno detto i due allenatori. I tifosi nel frattempo prendono posizione: ci sono davvero pochi dubbi

Da quando Bastoni ha causato l’espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, è stato fischiato dai tifosi di ogni squadra. E’ successo in ogni stadio in cui i nerazzurri sono andati. Il ‘caso’ continua, dunque, ad animare le pagine dei giornali: anche alcune testate hanno invitato il pubblico a lasciare in pace Bastoni.

Così a Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa della viglia, è stato chiesto di fare un appello al proprio popolo, quello del Diavolo. Ma il tecnico ha dribblato per bene la domanda

#MilanInter🎙️#Allegri:”Bastoni? Non mi piacciono gli appelli, posso solo dire che i tifosi del Milan dovranno sostenerci come hanno sempre fatto dal primo giorno” — Martin Sartorio (@MartinSa1988) March 7, 2026

“Non mi piacciono gli appelli, posso solo dire che i tifosi del Milan dovranno sostenerci come hanno sempre fatto dal primo giorno”. Ha risposto Allegri.

Cristian Chivu, invece, ovviamente, continua a stare dalla parte del proprio giocatore: “I fischi a Bastoni sono cose che non possiamo controllare, né lui né noi. Credo durerà un po’ e ci dispiace perché il calcio è un gioco. Abbiamo bisogno di lui, gli danno forza il nostro rispetto e i nostri abbracci”.

“È una persona matura e forte, sa quanto contano su di lui i compagni. Le sue prestazioni sono state ottime nonostante i fischi. Nonostante le difficoltà emotive che un giocatore può vivere anche senza tanta colpevolezza, siamo contenti che si esprima a livelli così alti e gli fa onore”.

fischio bastoni e canto cardinale devi vendere — milanista del futuro (@GianniSanzo) March 7, 2026

Fischiate Bastoni sempre pic.twitter.com/8NhWrOjrjA — Franco#un amore fino alla fine 🩶🖤❤️ (@francuzziellu) March 7, 2026

Nel frattempo tra i tifosi, non solo del Milan, appaiono avere le idee abbastanza chiare, tanto che su X si sta diffondendo l’hashtag #FischiateBastoni