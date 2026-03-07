Milan-Inter, il giorno della verità: un solo dubbio per Allegri

Le ultimissime notizie relative al Diavolo in vista del derby che andrà in scena domenica sera a San Siro: il punto della situazione

E’ giornata di vigilia per il Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico è atteso in conferenza stampa alle ore 12.00 per far chiarezza in vista della sfida contro l’Inter. Si parlerà di lotta Scudetto, di obiettivi e ovviamente anche di formazione. Il tecnico livornese deve fare i conti con le defezioni di Ruben Loftus-Cheek e Matteo Gabbia, che privano il Diavolo di due pedine importanti.

In difesa, dunque, le scelte sono praticamente obbligate, con De Winter che sostituirà l’italiano al centro, con Tomori e Pavlovic a far da braccetti. Tra i pali, ovviamente, Mike Maignan, che spera di non dover essere impegnato come all’andata, ma il capitano è chiaramente pronto.

Lo sono anche Adrien Rabiot e Luka Modric che dovranno prendere per mano non solo il centrocampo, ma tutta la squadra. In mediana ci sarà ancora Youssouf Fofana, nettamente favorito su Ricci e Jashari. A destra non si tocca Alexis Saelemaekers, che nelle scorse ore ha esaltato Max Allegri.

Milan, il punto su Bartesaghi verso il derby

E sulla sinistra? Fino all’altro ieri Pervis Estupinan era il candidato a giocare, vista l’indisponibilità di Davide Bartesaghi. Ieri, però, il terzino mancino è tornato ad allenarsi in gruppo e se dovesse farlo, regolarmente anche oggi, le possibilità di vederlo titolare sarebbero ovviamente nettamente in rialzo.

Allegri si prenderà tutta la notte per decidere, ma se Bartesaghi dovesse dare certezze, il posto sarà suo. Nei giorni scorsi si era, inoltre, parlato di un possibile cambio in attacco. Si è scritto di Christopher Nkunku come spalla di Rafa Leao: oggi, però, questa idea è stata accantonata. Toccherà a Chris Pulisic affiancare il numero dieci portoghese, come fatto all’andata, quando l’americano risultò decisivo per la vittoria finale.