@ML – Il bomber per Allegri: Longo svela il nome già scelto

L’annuncio del giornalista esperto di Calciomercato direttamente da Milanello. Ecco le sue dichiarazioni: il punto della situazione

E’ vigilia di campionato per il Milan. Un Milan che domani affronterà l’Inter a San Siro, alle ore 20.45. Oggi in conferenza stampa si è parlato poco di Scudetto: sono troppi, d’altronde i 10 punti di vantaggio da parte dei nerazzurri. Massimiliano Allegri così ha continuato a porre il focus sulla qualificazione alla Champions League.

E’ questo l’obiettivo primario, da raggiungere ad ogni costo per Rafa Leao e compagni. Servono ancora cinque vittorie, ha ammesso il tecnico livornese. Poi si potrà pensare concretamente al futuro. Lo potrà fare anche Allegri, che ha affermato di stare bene al Milan e di avere un contratto fino al 30 giugno 2027. Sono state queste le parole di risposta a chi gli chiedeva delle voci che lo vorrebbero lontano da Milano.

Milan, il nuovo bomber: fa felice Leao e Allegri

Non è il momento, dunque, per guardare oltre, per guardare alla prossima stagione. Ma quando avverrà, cosa accadrà? Daniele Longo, esperto di calciomercato, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanLive.it, pensa che alla fine il livornese resterà in rossonero.

Servirà chiarezza e occorrerà avere delle garanzie sul mercato. Il Diavolo per crescere ha bisogno di giocatori importanti per allungare una rosa, che non è all’altezza per competere ad altissimi livelli su più competizioni e forse anche per vincere lo Scudetto. Servirà, chiaramente, un centravanti, che non sarà Dusan Vlahovic.

Come confermato dal collega di Calciomercato.com, il serbo ha perso quota. Sono in rialzo invece quelle di Moise Kean. L’italiano amico di Rafa Leao è il prescelto di Massimiliano Allegri e presto potrebbe arrivare l’affondo da parte del Diavolo. Senza la Viola in Europa, l’ex Juve può rappresentare davvero un’occasione.