@ML – Milan fra derby e mercato: le ultime da Milanello

Nel nostro ultimo video su YouTube abbiamo parlato di campo e di mercato: direttamente da Milanello, con Martin Sartorio e Daniele Longo

Il Milan vive ore di grande tensione per l’imminente derby. Si gioca domani alle 20:45 allo stadio San Siro un match che potrebbe decidere la stagione: per l’Inter è un matchpoint Scudetto, mentre i rossoneri sognano di riaprire la corsa con una vittoria. I nerazzurri non vincono una stracittadina da sei partite e questo è un’ulteriore motivazione per portare a casa il risultato, ma in realtà Christian Chivu potrebbe accontentarsi anche di un pareggio. Che varrebbe più o meno come la vittoria per chiudere la pratica Scudetto. Abbiamo parlato di questo ma anche di mercato nel nostro ultimo video su YouTube direttamente da Milanello con Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, che ci ha aiutato a fare chiarezza in merito al futuro di Allegri, con le voci sul Real Madrid, e anche su quello che sarà il prossimo bomber dei rossoneri.