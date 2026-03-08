Home » Milan News » “Derby tossico”, polemiche sterili: “A Milanello clima da ‘partita comune'”

Ecco cosa sta succedendo a poche ore dal calcio di inizio di Milan-Inter: scambi social tra giornalisti ‘rivali’

Non credo di ricordarmi una viglia di derby più tossica di questa“. Scriveva così Tancredi Palmeri il giorno prima di Milan-Inter. Un tweet, apparso sul proprio profilo X che ha portato diversi tifosi rossoneri, ma anche colleghi a commentare. Il cinguettio è apparso a molti davvero inappropriato, almeno da parte della sponda del Diavolo.

Ieri, come hanno raccontato diversi colleghi e come può confermare il sottoscritto, presente in conferenza stampa, i toni della vigilia rossoneri sono rimasti davvero bassi. E’ la classifica a dirci che questo derby sia privo di grandi emozioni se non per il fatto di essere una stracittadina.

Il Milan ha dieci punti di svantaggio e una vittoria non riaprirebbe di certo la lotta Scudetto.

Anche Pietro Balzano Prota e Antonello Gioia hanno lasciato commenti simili al post di Tancredi.

Si fatica, dunque, a comprendere il perché di queste dichiarazioni, a meno che non si faccia riferimento alla narrazione relativa al caso Bastoni. I nerazzurri – società, allenatore, giocatori e giornalisti filo-interisti – si sentono vittime di quanto sta accadendo attorno al loro difensore.

La partita di stasera, comunque andrà a finire, aggiungerà poco al campionato: questo è il pensiero di tutto il popolo rossonero. Il mondo Inter, evidentemente, la pensa diversamente. Che vinca il migliore, ma lo Scudetto è già un discorso chiuso.

