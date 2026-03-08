“Derby tossico”, polemiche sterili: “A Milanello clima da ‘partita comune'”

Ecco cosa sta succedendo a poche ore dal calcio di inizio di Milan-Inter: scambi social tra giornalisti ‘rivali’

“Non credo di ricordarmi una viglia di derby più tossica di questa“. Scriveva così Tancredi Palmeri il giorno prima di Milan-Inter. Un tweet, apparso sul proprio profilo X che ha portato diversi tifosi rossoneri, ma anche colleghi a commentare. Il cinguettio è apparso a molti davvero inappropriato, almeno da parte della sponda del Diavolo.

Non credo di ricordarmi una vigilia di derby più tossica di questa. Forse di più soltanto prima del ritorno nel 2010#MilanInter — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 7, 2026

Ieri, come hanno raccontato diversi colleghi e come può confermare il sottoscritto, presente in conferenza stampa, i toni della vigilia rossoneri sono rimasti davvero bassi. E’ la classifica a dirci che questo derby sia privo di grandi emozioni se non per il fatto di essere una stracittadina.

Il Milan ha dieci punti di svantaggio e una vittoria non riaprirebbe di certo la lotta Scudetto.

Fa piacere che da quel lato sia così… a Milanello, mai sentito un derby meno da anni a questa parte — Francesco Letizia (@fraletizia) March 7, 2026

Anche Pietro Balzano Prota e Antonello Gioia hanno lasciato commenti simili al post di Tancredi.

Tanc ma onesto… ma tossico dove? Un derby che non sposta nulla. Oggi a Milanello un clima quasi da “partita comune”. Forse da voi c’è ambuente tossico? Chiedo eh, perchè davvero lato Milan di tossico zero — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) March 7, 2026

Si fatica, dunque, a comprendere il perché di queste dichiarazioni, a meno che non si faccia riferimento alla narrazione relativa al caso Bastoni. I nerazzurri – società, allenatore, giocatori e giornalisti filo-interisti – si sentono vittime di quanto sta accadendo attorno al loro difensore.

La partita di stasera, comunque andrà a finire, aggiungerà poco al campionato: questo è il pensiero di tutto il popolo rossonero. Il mondo Inter, evidentemente, la pensa diversamente. Che vinca il migliore, ma lo Scudetto è già un discorso chiuso.