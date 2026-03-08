@ML – Si infiamma il derby: immagini spettacolari prima del calcio d’inizio (video)

Ecco cosa sta accadendo fuori San Siro: tifosi del Diavolo protagonisti a pochi minuti dall’inizio della partita

Manca davvero pochissimo al calcio d’inizio di Milan-Inter. Sarà un derby ricco di emozioni che vedrà il Diavolo affrontare la capolista. Una vittoria, chiaramente, non riaprirebbe la lotta Scudetto, ma darebbe tante gioie ad un popolo che vive giornalmente il mondo del Diavolo.

Un popolo, che oggi non colorerà di rossonero lo stadio, come i vecchi tempi. Le coreografia della Curva Sud non ci saranno. Lo spettacolo della tifoseria organizzata si è dunque spostato fuori, nei pressi dello stadio. Cori, fumogeni e canti per la squadra che dovrà battere l’Inter.

Lo spettacolo ha coinvolto anche i passanti. Ora tutti allo stadio per incitare Rafa Leao e compagni, aspettando tempi migliori, quando le bandiere sventolavano alte e lo stadio tremava.