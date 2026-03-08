Pagelle Milan Inter, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle del derby Milan-Inter che si è giocato questa sera a San Siro e valido per la 28esima giornata di Serie A

Il migliore

Pervis Estupinan è l’uomo che non ti aspetti. Fofana gli serve un cioccolatino ma è lui a dettare un passaggio con un inserimento da ala pura. Aveva già evidenziato queste qualità e caratteristiche, ma purtroppo ha avuto una stagione complicata soprattutto dal punto di vista emotivo. Oggi si è preso una grossa fetta di rivincita.

Il peggiore

Rafael Leao poteva sicuramente fare qualcosa in più nelle opportunità che ha avuto in ripartenza. Ha sbagliato troppo, e spesso, anche spalle alla porta, cosa che invece gli è riuscita molto bene nelle ultime uscite. Una prestazione in linea con una stagione non proprio eccezionale dal punto di vista del rendimento (al contrario, molto bene nei numeri) con quel problema all’inguine che continua a creare fastidio.

Le pagelle di Milan-Inter

MAIGNAN 6,5

TOMORI 7

DE WINTER 7,5

PAVLOVIC 7,5

SAELEMAEKERS 7

FOFANA 7

MODRIC 7,5

RABIOT 7

ESTUPINAN 7,5

LEAO 6

PULISIC 6