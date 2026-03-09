Bartesaghi al Premio Amico dei Bambini: messaggio speciale per Estupinan

Il terzino rossoneri ad un evento che si è svolto a Sesto San Giovanni. Ecco cosa è successo: il punto della situazione

Si rinnova l’appuntamento con il Premio Amico dei Bambini, al Carro Social Club, a Sesto San Giovanni. Sono tanti i campioni del calcio che hanno presenziato, da Federico Baschirotto a Yann Aurel Bisseck, passando per Mateo Pellegrino del Parma ad Alberto Paleari del Torino. Tra gli ospiti anche Roberto Trapani, Responsabile Settore Giovanile Genoa e Benito Carbone, Allenatore Inter Under 20.

Protagonista della serata anche Davide Bartesaghi, che inevitabilmente è stato invitato a parlare di derby. Ieri non ha giocato, ma ha comunque esultato insieme ai suoi compagni. Per il terzino italiano è stata fin qui una stagione perfetta con il Milan: è diventato titolare e presto arriverà anche la Nazionale di Gennaro Gattuso.