Corsa Scudetto: il calendario di Milan e Inter a confronto

Il calendario di Milan e Inter a confronto in questo finale di stagione per la corsa Scudetto, riaperta dopo la vittoria nel derby

Il derby cambia la prospettiva del campionato. Il Milan riduce il distacco a sette punti dall’Inter e riapre la corsa al titolo con dieci giornate ancora in calendario. La rimonta resta complessa, ma non impossibile. Il gruppo guidato da Massimiliano Allegri sa di avere un solo piano: vincere quasi tutto e alimentare pressione sui rivali cittadini.

Il calendario offre sfide pesanti per entrambe. Il Milan ha un’urgenza precisa: recuperare terreno entro metà aprile. Prima della fase decisiva arriveranno Lazio in trasferta, Torino a San Siro, Napoli al Maradona e Udinese in casa. L’Inter risponderà con Atalanta, Fiorentina, Roma e Como.

La logica suggerisce un vantaggio ancora importante per la squadra allenata da Christian Chivu. Da metà aprile il calendario nerazzurro proporrà Cagliari, Torino, Parma, Lazio e Verona prima dell’ultima giornata. Il Milan troverà ancora Juventus e Atalanta, con un dettaglio favorevole: entrambe a San Siro. Per Allegri il calcolo è semplice: filotto di vittorie e pressione continua sull’Inter. I tifosi ricordano un dettaglio simbolico: l’ultima giornata a Bologna, lo stesso stadio legato allo scudetto rossonero del 2022. Nel calcio la memoria pesa e il finale resta tutto da scrivere.