Estupinan segna e salva la (sua) stagione: scelta presa sul futuro

Il punto sul terzino mancino dopo essere diventato l’uomo derby: un gol che potrebbe cambiare il suo destino

Pervis Estupinan era visto, senza alcun dubbio, come l’anello debole della formazione del Milan. Alla vigilia del derby era stato Massimiliano Allegri a predicare calma, con parole importanti sul terzino sinistro: in conferenza stampa aveva fatto capire che sarebbe toccato all’ex Brighton giocare dall’inizio.

“Bartesaghi sta bene”, aveva detto il tecnico livornese, aggiungendo però che “Estupinan stava molto bene e che era cresciuto a livello mentale”. Parole chiare che non lasciavano dubbi, sul fatto che la scelta fosse stata presa, nonostante due allenamenti nelle gambe per il giovane italiano, diventato ormai il titolarissimo del Diavolo.

Così i tifosi hanno un po’ manifestato le proprie perplessità sui social per la scelta, ma la fiducia in Allegri è sempre stata massima e alla fine ha avuto ragione lui. Estupinan, a sorpresa, è stato l’uomo della partita, con un gol alla Theo Hernandez, dopo un’azione fantastica.

Futuro Estupinan, il punto della situazione

Gli errori individuali dell’ex Brighton non sono certo mancati, ma se decidi un derby resti per sempre nella storia del Milan.

Verosimilmente Estupinan sarà solamente una meteora: ad oggi l’idea di separarsi al termine della stagione non è certo cambiata. Anzi, ieri il gol il mondo visione aiuterà il Diavolo a non perdere nulla dall’investimento fatto. Il titolare sulla sinistra è e rimane Davide Bartesaghi, ma Allegri potrebbe sfruttare il momento e riproporre Estupinan anche contro la Lazio.

E’ presto per dirlo. E’ presto per pensare al futuro, ma Estupinan ha diverse squadre soprattutto inglesi che lo vorrebbero riportare in Premier League. Basterà una cifra sui venti milioni di euro per riuscire a strapparlo al Milan. West Ham e Fulham sono in prima linea, ma attenzione all’Atletico Madrid, oltre che al Marsiglia e al Bologna.