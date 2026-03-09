Fofana, corsa e assist alla Rui Costa: dubbi sulla cessione

Il giocatore si è messo in mostra con un passaggio al bacio per il gol di Estupinan. Il futuro resta un’incognita: il punto della situazione

Youssouf Fofana ha spesso fatto arrabbiare i tifosi del Milan per delle giocate davvero discutibili. Passaggi sbagliati e soprattutto tiri verso la porta imprecisi, ma il centrocampista francese è stato il più scelto da Massimiliano Allegri per completare il reparto con gli inamovibili Luka Modric e Adrien Rabiot.

L’ex Juve ha avuto sempre pochi dubbi sul puntare sull’ex Monaco, che ha qualità uniche in rosa. Fofana riesce a dare una mano importante alla squadra, come pochi, in fase di pressing, e spesso si mette in mostra con assist alla Rui Costa.

Nessuno, d’altronde, verticalizza come lui. A Cremona ha fornito due passaggi al bacio a Chris Pulisic e Rafa Leao: li ha messi davanti la porta ma i due attaccanti hanno sprecato clamorosamente. Ma Fofana non è nuovo nel dare veri e propri cioccolatini ai propri compagni. Lo scorso anno ha sfiorato la doppia cifra di assist.

Ieri così – nel corso del derby – ha vestito i panni del 10 dando il pallone con cui poi Estupinan ha battuto Sommer. Fofana, allo stesso tempo, si è messo in mostra con degli errori tecnici grossolani e quando è stato chiamato a calciare verso la porta ha ancora una volta sbagliato in maniera sesquipedale.

Milan, futuro Fofana: il punto della situazione

“Se sapesse pure segnare sarebbe un centrocampista da 100 milioni“, è un commento semplicistico di molti tifosi del Milan, ma c’è tanta verità. Fofana deve crescere sotto questo aspetto e Massimiliano Allegri ci sta lavorando.

Se dovesse riuscirci, il Diavolo avrebbe un centrocampista totale e a quel punto venderlo per una trentina di milioni risulterebbe un grosso errore.

E’ questa la cifra per la quale i rossoneri sono pronti a sedersi attorno ad un tavolo. Nelle ultime due sessioni, ci ha provato concretamente il Galatasaray, pronto a tornare alla carica. Ma attenzione ai club di Premier League, oltre che alla Juventus.