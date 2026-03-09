Milan, Allegri resta solo in un caso: rivelazione in diretta

Il futuro di Allegri sarà ancora al Milan? Secondo Carlo Pellegatti, è certa la sua permanenza solo in un caso

Si è parlato molto nelle ultime settimane del futuro di Massimiliano Allegri. Il presunto interesse del Real Madrid non è mai stato confermato nemmeno da fonti spagnole, ma la situazione interna dei rossoneri è sempre accompagnata dalla solita incognita a causa delle solite fazioni. In conferenza stampa, l’allenatore rossonero ha ribadito con forza la volontà di restare al Milan, ma è chiaro che potrebbero essere solo dichiarazioni di facciata in un momento importante della stagione come questo. Inutile nascondersi dietro un dito: Allegri ha pensato di poter vincere il campionato e ora, dopo il successo di ieri nel derby, lo è ancora (e anche con il rimpianto di aver buttato via tanti punti).

A fine stagione, poi, avremo un quadro della situazione molto più chiaro in merito al suo futuro. Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni di Pressing, è sicuro che Max resterà sulla panchina rossonera solo in un caso: “Se ci sarà condivisione, e non arriveranno gli André o i Mateta, allora Allegri resterà perché al Milan sta benissimo. Se invece sarà l’ultimo ad essere informato, allora non lo so. Dobbiamo capire con i fatti come sarà. Mateta non è stato un acquisto di Tare e Alleri, così come André. Allegri aveva chiesto un difensore a gennaio, gli stavano prendendo, che poi è saltato per i noti problemi alle visite mediche, un attaccante“.