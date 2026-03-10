Lazio-Milan, decisione clamorosa: cambia tutto all’Olimpico

Domenica all’Olimpico si giocherà Lazio-Milan ed è stata presa una decisione clamorosa e inaspettata: cambia tutto

L’Olimpico torna pieno per una notte sola. In vista della sfida tra Lazio e Milan, il tifo organizzato biancoceleste ha deciso di rientrare sugli spalti dopo settimane di protesta. L’obiettivo è chiaro: sostenere squadra e allenatore durante il big match di domenica sera, prima di riprendere la contestazione nei confronti della dirigenza.

La decisione non cambia la linea dei gruppi organizzati. In una nota diffusa ai tifosi viene spiegato il motivo del ritorno temporaneo allo stadio: un ultimo spettacolo sugli spalti e una spinta forte alla squadra guidata da Maurizio Sarri. Dopo la partita contro il Milan, la Curva tornerà a disertare le gare interne fino al termine della stagione.

Decisione che ha un senso. Un ultimo atto di amore per la Lazio, la squadra e il mister. Poi lo stadio vuoto contro Lotito e la società perchè la pazienza è finita. L’amore per la Lazio resta.

La contestazione pure.

Il comunicato parla di una scelta difficile ma ritenuta necessaria. Il tifo organizzato ha definito la decisione «dolorosa» e motivata dalla volontà «di far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti». Clima caldo all’Olimpico per Lazio-Milan, partita che può pesare molto nella corsa europea e negli equilibri finali del campionato.