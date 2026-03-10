Milan-Parma asse caldo, non solo Pellegrino: tutti i nomi sul taccuino di Tare

I rossoneri e i gialloblu sono pronti a trattare diversi calciatori. Ecco cosa può succedere in estate: il punto della situazione

Mateo Pellegrino è sul taccuino del Milan. Non è ormai un segreto l’interesse da parte dei rossoneri per l’attaccante argentino che in stagione ha realizzato dieci gol, sette in Serie A e tre in Coppa Italia. La sua fisicità e la sua capacità di giocare per la squadra piacciono al Diavolo che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche.

Il prezzo non è ancora elevato e per circa 25 milioni di euro si può strappare il Parma, pronto a trattare la sua cessione. Ma Pellegrino non è l’unico calciatore del quale i gialloblu e i rossoneri sono pronti a parlare. Nei giorni scorsi vi abbiamo svelato dell’interesse per Keita, oggi Tuttosport scrive di altri calciatori.

Milan, i nomi che piacciono a Tare: il punto della situazione

Il Diavolo, così, secondo il quotidiano torinese, avrebbe messo nel mirino anche Mariano Troilo, decisivo a San Siro sia in fase difensiva che in quella offensiva, grazie alla sua fisicità. Un centrale con le sue caratteristiche può sempre far comodo per allungare la rosa.

Attenzione, però, ai possibili calciatori che potrebbero fare il percorso inverso. Il Parma, infatti, vorrebbe provare a mettere le mani su Comotto, che tanto bene sta facendo con la maglia dello Spezia. Il Diavolo chiaramente non ha alcuna intenzione di privarsi del giovanissimo centrocampista, ma un anno in prestito, in Serie A, potrebbe essere un’idea gradita a tutti.

Comotto è dunque un’idea forte al pari di Francesco Camarda. Il bomber italiano cercherà fortuna altrove dopo una stagione complicata al Lecce. A Parma può trovare l’ambiente giusto per crescere, senza pressioni. L’azzurro può rappresentare il dopo Pellegrino