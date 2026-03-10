@ML – Gimenez è tornato, il Milan ha ragione: tutti i motivi per credere allo Scudetto (video)

Le ultimissime notizie dal mondo rossonero dopo il successo contro l’Inter: il messicano si è allenato in gruppo

La notizia di giornata è certamente il rientro in gruppo di Santiago Gimenez. Alla vigilia di Cremonese-Milan, Massimiliano Allegri aveva annunciato il recupero del messicano, ma è servito qualche giorno in più per vederlo lavorare con il resto della squadra.

L’ex Feyenoord, dopo un lungo calvario, dunque, rivede la luce e potrà dare una mano ai rossoneri in questo finale di stagionale. Un’ottima notizia per il tecnico livornese, che ultimamente sta faticando a trovare i gol dei suoi attaccanti. Pulisic è a secco ormai da troppo tempo e le condizioni fisiche non sono ancora ottimali come quelle di Rafa Leao, che però ha segnato contro la Cremonese. Gimenez potrà dunque regalarsi il suo spazio.

Milan, non solo la notizia su Gimenez: il punto della situazione

Nell’ultimo appuntamento sul canale YouTube di MilanLive.it si è così parlato del centravanti messicano, ma gli argomenti affrontati sono stati davvero diversi.

SI è parlato poi di lotta Scudetto, mettendo a confronto il calendario di Milan e Inter. Martin Sartorio e Pasquale hanno detto la loro e voi invece cosa ne pensate?

Si è tornati, poi, sull’episodio che ha fatto arrabbiare tutti gli interisti, che avrebbero voluto il rigore per il tocco di braccio di Samuele Ricci. Per i tifosi nerazzurri è così arrivata un’altra delusione…