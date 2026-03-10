@ML – Pellegrino al Milan: l’attaccante allo scoperto (video)

Le dichiarazioni dell’attaccante, accostato ai rossoneri nell’ultimo periodo. Ecco cosa ha detto: il punto della situazione

Mateo Pellegrino è tra i calciatori intervenuti all’evento “Amici dei Bambini”, che si è svolto ieri a Sesto San Giovanni. L’attaccante è uno dei protagonisti della stagione del Parma, con i suoi dieci gol, sette in Serie A, tre in Coppa Italia.

Il bomber classe 2001, ormai da tempo, è finito nel mirino dei grandi club, che ne stanno osservando il suo processo di crescita. Il giocatore piace tanto anche al Milan, che in estate è intenzionato a regalarsi un centravanti.

Un interesse, quello rossonero, che ovviamente non lascia indifferente Pellegrino: “Fa piacere – afferma l’argentino in zona mista -, ma ho da poco firmato il rinnovo e il mio focus è sul Parma. Sono molto contento. Guardo partita dopo partita”.

Pellegrino, poi, è stato invitato dai giornalisti a parlare della lotta Scudetto. Una lotta Scudetto che vede coinvolto il Milan, fermato dal Parma in ben due circostanze, sia all’andata che al ritorno: “L’Inter ha un bel vantaggio, ma il campionato è ancora lungo”, ha affermato Pellegrino